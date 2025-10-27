Боец Хики: диверсанты ВСУ в Первомайском действовали под видом ВС РФ

Украинские военные использовали отличительные признаки российских бойцов, а также их форму, рассказал стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Украинские диверсанты в населенном пункте Первомайское (украинское название - Першотравневое) Днепропетровской области действовали под видом российских военнослужащих. Как рассказал ТАСС стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Хики, диверсанты использовали российскую форму и отличительные признаки.

"Противники явно нас ждали там, так как у них были подготовлены подземные ходы между зданиями и ДРГ-форма имелась [российского образца], они меняли свою синюю изоленту [на ленту другого цвета]", - сказал военнослужащий.

24 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Днепропетровской области.