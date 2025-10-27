Боец Хики: для захода в Первомайское ВС РФ форсировали реку на матрасах

При заходе российских войск в населенный пункт противник безуспешно пытался применять артиллерию, дроны и пулемет, отметил стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие для захода в населенный пункт Первомайское (украинское название - Першотравневое) Днепропетровской области форсировали реку. Как рассказал ТАСС стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Хики, для переправы использовали надувные матрасы.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Было очень тяжело, так как погодные условия не давали сильно развернуться ни технике, ни личному составу. Матрасы надували в ускоренном темпе. Все, что могли грузить, мы грузили, а лишнее мы пытались оставлять на берегу реки", - рассказал военнослужащий.

По словам бойца, ВСУ безуспешно пытались остановить российских штурмовиков при помощи артиллерии, дронов и пулемета.

Минобороны 24 октября сообщило об освобождении населенного пункта Первомайское в Днепропетровской области.