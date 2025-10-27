Выпускники РВСН прибыли в Новосибирское ракетное соединение

После обучения они будут нести боевое дежурство на подвижных грунтовых ракетных комплексах "Ярс"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Выпускники учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыли воинским эшелоном в Новосибирское ракетное соединение. Как сообщили в Минобороны России, после завершения обучения они будут нести боевое дежурство на комплексах "Ярс".

"Воинский эшелон с выпускниками учебных центров Ракетных войск стратегического назначения прибыл в Новосибирск. После успешного завершения обучения они будут нести боевое дежурство на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК) "Ярс", - сказали там.

Среди выпускников механики-водители, связисты, специалисты инженерного профиля. Уровень технической подготовки специалистов РВСН позволяет им приступить к выполнению обязанностей по предназначению без дополнительных занятий, отметили в ведомстве. Вместе с тем, непосредственно в воинских частях ракетчики продолжат совершенствовать свои знания и практические навыки.

Воинские эшелоны доставляют специалистов РВСН в соединения и воинские части по всей России, от Астраханской до Иркутской областей.