Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО

Ежемесячная денежная выплата будет устанавливаться территориальными органами Соцфонда

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Добровольцы-штурмовики, участвовавшие в специальной военной операции, смогут получить статус ветерана и инвалида боевых действий. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон вступил в силу сегодня. Инициатором поправок выступило правительство. Изменения внесены в закон "О ветеранах". Статус ветерана боевых действий теперь получат в том числе бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.

Ежемесячная денежная выплата штурмовикам-добровольцам будет устанавливаться территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания указанных лиц ветеранами боевых действий.

Отмечается, что лицам, которые не реализовали свое право на получение выплаты, она будет назначена автоматически - заявления не потребуется. Закон вступил в силу.

Как указывалось в пояснительной записке, до принятия закона статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивались добровольцам СВО, но эти нормы не распространялись на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений с МО РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. При этом многие из этих граждан были отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу.