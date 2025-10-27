Путин присвоил звание гвардейских трем мотострелковым полкам ВС РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских 242-му, 103-му и 57-му мотострелковым полкам ВС РФ, следует из указов президента, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Из текстов указа следует, что соединения получили звание гвардейских за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".