Шойгу: бойцы ВС РФ на разных языках молятся об общей победе
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские бойцы, участвующие в специальной военной операции, молятся в окопах на разных языках об общей победе. Об этом говорится в статье секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, опубликованной на сайте aif.ru.
"Боевые действия - это серьезное испытание для нашего народа, которое только сильнее сплотило нас. В окопах, в зоне боевых действий бойцы молятся на разных языках об общей победе. Поэтому противник, независимо от национальности, считает нас всех русскими солдатами", - подчеркнул он.
Шойгу отметил, что россияне гордятся героями СВО, вместе поддерживают бойцов. "Все больше людей присоединяется к волонтерскому движению, которое оказывает помощь нашим воинам и их семьям в тылу, - обратил внимание секретарь Совбеза РФ. - Это единство действий и помыслов миллионов людей делает нас сильнее. Более крепкой и надежной стала наша сплоченность, осознаннее и глубже - наша ответственность за Россию и ее будущее".
"Каждый россиянин понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. От нашего единства зависят судьба и будущее России. И все это чувствуют и понимают - и умом, и сердцем, и душой", - добавил Шойгу.