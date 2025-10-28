Эксперт Киселев: Киев вывел почти всю боевую технику из Северска ДНР

Прятать в городе ее "абсолютно негде", пояснил он

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины вывело из Северска Донецкой Народной Республики практически всю боевую технику, так как в городе им негде ее укрывать.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Противник практически всю боевую технику с Северска уже вытащил, с учетом того, что ее там прятать абсолютно негде. Ее наши ребята там полностью сжигают", - сказал он.