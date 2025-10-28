ВСУ в результате действий "Востока" потеряли девять станций Starlink

Восточная группировка войск также уничтожила семь пунктов управления дронами противника

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили 9 станций спутниковой связи Starlink и 7 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

