Командир Яга: ВСУ оставили в Новониколаевке много западного вооружения
02:01
ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Новониколаевка в Запорожской области оставили множество единиц западного вооружения, рассказал ТАСС командир группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.
"Западного вооружения очень много и отстреленного, и не отстреленного, видимо, потому что бросили, может, не умеют пользоваться", - рассказал военнослужащий.
Кроме того, в населенном пункте брошено много единиц оружия советского образца.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области.