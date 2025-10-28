Командир Яга: ВСУ оставили в Новониколаевке много западного вооружения

Также в населенном пункте противник бросил оружие советского образца, рассказал командующий группой разведывательного подразделения группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Новониколаевка в Запорожской области оставили множество единиц западного вооружения, рассказал ТАСС командир группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

"Западного вооружения очень много и отстреленного, и не отстреленного, видимо, потому что бросили, может, не умеют пользоваться", - рассказал военнослужащий.

Кроме того, в населенном пункте брошено много единиц оружия советского образца.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области.