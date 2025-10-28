Командир Яга: бойцы теробороны ВСУ практически не имеют подготовки

Военные механизированных бригад противника подготовлены лучше, отметил командующий группой разведывательного подразделения группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Бойцы территориальной обороны Украины практически не имеют подготовки, рассказал ТАСС командир группы разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с позывным Яга.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Встречалась тероборона. Я могу сказать, что это просто неподготовленные солдаты. Я даже солдатами их назвать не могу, они не подготовленные к войне", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что уровень подготовки выше у механизированных бригад ВСУ, в составе которых также встречались иностранные наемники, в том числе поляки и латиноамериканцы.