Водолацкий: Киев готовит к отправке под Красноармейск наемников из Южной Америки
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины готовят к отправке на красноармейское направление (украинское название - покровское) в Донецкой Народной Республике наемников из Южной Америки. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировки войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции, отметил, что попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях силы ВСУ будут пытаться деблокировать себя как внутри этих периметров, так и действуя извне.
"Сегодня для отправки на красноармейское направление [ВСУ] сформированы такие подразделения наемников, которые прибывают в том числе из стран Южной Америки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Киеве и на Западе понимают, что с падением Красноармейска полностью разрушается вся оборонительная система ВСУ, поэтому туда стягивают в том числе элитные подразделения.