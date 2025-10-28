ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Водолацкий: Киев готовит к отправке под Красноармейск наемников из Южной Америки

На Украине понимают, что с падением города разрушается вся оборонительная система ВСУ, поэтому туда стягивают элитные подразделения, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ
03:41

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины готовят к отправке на красноармейское направление (украинское название - покровское) в Донецкой Народной Республике наемников из Южной Америки. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировки войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции, отметил, что попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях силы ВСУ будут пытаться деблокировать себя как внутри этих периметров, так и действуя извне.

"Сегодня для отправки на красноармейское направление [ВСУ] сформированы такие подразделения наемников, которые прибывают в том числе из стран Южной Америки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Киеве и на Западе понимают, что с падением Красноармейска полностью разрушается вся оборонительная система ВСУ, поэтому туда стягивают в том числе элитные подразделения. 

