Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в Приволжье

В 2025 году их было втрое больше, чем за все время СВО, отметил секретарь Совбеза

Редакция сайта ТАСС

© Георгий Поветкин/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу сообщил о значительном увеличении в этом году террористических угроз в Приволжском федеральном округе.

На выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции Шойгу констатировал, что условия СВО "кардинальным образом изменили оперативную обстановку в стране в целом и в Приволжском федеральном округе в частности". "Значительно возросло количество терактов, диверсий. Территория округа в 2025 году подвергалась атакам беспилотников втрое чаще, чем за весь предыдущий период проведения специальной военной операции", - указал секретарь СБ РФ.

Среди факторов риска он в первую очередь назвал промышленный и оборонный потенциал региона, являющегося одним из основных логистических центров России. "Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, транспортные узлы - все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства. Эти объекты становятся первоочередными целями для наших противников", - констатировал Шойгу.

По его словам, еще один фактор риска - протяженная и насыщенная транспортная инфраструктура: крупные железнодорожные магистрали и узлы, автономные дороги федерального значения, мосты, объекты трубопроводного транспорта. "Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции", - пояснил секретарь СБ РФ.