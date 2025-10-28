Казаки, участвовавшие в СВО, после ее завершения смогут охранять госграницу

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин указал, что граница, которая появится по итогам специальной военной операции, потребует значительных ресурсов для охраны

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 октября. /ТАСС/. Казаки, участвующие в специальной военной операции, после ее завершения смогут охранять государственные границы. Об этом на Всероссийском форуме "Казачий кадровый резерв" сообщил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Андрей Фадюхин.

"Понятно, что после завершения специальной военной операции не все захотят продолжить военную службу, кто-то может заняться и управленческой деятельностью, <...> кто-то будет заниматься бизнесом, коммерцией и так далее. Но именно то предложение по включению бывших участников специальной военной операции в мероприятия по охране государственной границы, оно, конечно, безусловно, разумно. Есть ряд моментов межведомственного взаимодействия, <...> и более того, <...> такие переговоры о более активном участии казаков - они ведутся", - сказал он.

Фадюхин заявил, что граница, которая появится по итогам специальной военной операции, потребует значительных ресурсов для охраны. Он также отметил, что для эффективной защиты границ нужно разработать и усовершенствовать соответствующее законодательство.

Второй этап Всероссийского форума "Казачий кадровый резерв" проходит в Солнечногорске с 28 по 30 октября. Мероприятие направлено на развитие лидерского потенциала членов войсковых казачьих обществ и формированию пула лидеров общественного мнения из числа казаков. Центральной задачей форума является масштабирование опыта казаков-участников СВО в масштабах всей страны, в каждом из казачьих войск.