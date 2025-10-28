ВС: члены добровольческих формирований имеют равные права с военнослужащими

Граждане, исключенные из добровольческих формирований, также вправе оспаривать в военных судах действия органов военного управления, постановил Верховный суд

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Члены добровольческих формирований, заключившие контракт с Минобороны и Росгвардией, имеют правовую защиту в судах наравне с военнослужащими. Об этом говорится в разъяснениях, включенных Пленумом Верховного суда РФ в постановление Пленума от 29 мая 2014 года "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих".

Как и для военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы, дела, связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений, для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, подсудны военным судам.

Граждане, исключенные из добровольческих формирований, также вправе оспаривать в военных судах действия (бездействие) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, которыми нарушены их права, свободы и охраняемые законом интересы в период пребывания в добровольческих формированиях.

Военным судам подсудны и дела по искам к гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, о возмещении ущерба, причиненного ими в период пребывания в добровольческих формированиях, согласно закону "О материальной ответственности военнослужащих".

В случае гибели гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, наступившей при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании либо вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, членам его семьи полагаются пособия и компенсации, установленные законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

Статус участника добровольческого формирования

Пленум напомнил, что "гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, являются граждане Российской Федерации, добровольно поступившие в добровольческие формирования, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ)".

Верховный суд отметил, что в силу статьи 22.1 закона "Об обороне" граждане Российской Федерации приобретают статус участника добровольческого формирования со дня заключения контракта о пребывании в добровольческом формировании между гражданином РФ и Министерством обороны РФ (Федеральной службой войск национальной гвардии РФ), а днем окончания пребывания в добровольческом формировании считается день исключения гражданина Российской Федерации из добровольческого формирования.