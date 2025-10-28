Морской тральщик "Северного флота" провел стрельбы по мишеням

Боевые упражнения выполнили в закрытом для судоходства районе Баренцева моря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Экипаж морского тральщика Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Афанасий Иванников" выполнил артиллерийские стрельбы по морским мишеням, имитирующим безэкипажный катер и плавающую мину. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж тральщика выполнил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов. Моряки также провели корабельные учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде и борьбе за живучесть. Боевые расчеты тральщика выполнили ряд артиллерийских стрельб по морской мишени, имитирующей безэкипажный катер, а также по мишени, имитирующей плавающую мину", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

"Афанасий Иванников" - корабль проекта 12700. Корабли этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль этого проекта может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте.

Корабль носит имя Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Иванникова, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком Т-115 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота.