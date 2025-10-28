Эксперт Киселев: 90% солдат ВСУ сбежали из красноармейского микрорайона Троянда

Военный эксперт сообщил, что оставшиеся солдаты противника погибли в микрорайоне

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. 90% солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из микрорайона Троянда в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики, несмотря на сеть мощных опорных пунктов в данном районе. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Микрорайон Троянда - это был один из опорных пунктов, очень мощных опорных пунктов в районе Красноармейска. <…> Противник оттуда быстро бежал, с учетом того, что вокруг Троянды есть каскад озер, мелких речушек и для обороны он не является у них приоритетом. Поэтому 90% [солдат ВСУ] сбежали, 10%, которые там попытались остаться, может быть, прикрывали их отходы, - они, безусловно, там и полегли", - сказал он.

Киселев отметил, что, несмотря на сложный рельеф местности в этом районе Красноармейска - озера, лесополосы - у сил РФ появилась возможность продвигаться минимум на нескольких улицах города.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские бойцы полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске от солдат ВСУ.