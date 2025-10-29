В Херсонской области спецназ ВДВ уничтожил опорный пункт ВСУ

Опорный пункт и живую силу противника уничтожили ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов

© Даниил Михайлов/ Минобороны России/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 29 октября. /ТАСС/. Спецназовцы 215-го разведывательного батальона ивановской дивизии ВДВ группировки "Днепр" обнаружили и уничтожили опорный пункт с живой силой ВСУ в правобережной части Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС старший разведчик-сапер роты спецназначения с позывным Фара.

"Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра опорный пункт противника. Доложили на наш ПВР. Мы приняли решение до него долететь, и, соответственно, уничтожить", - сказал военнослужащий.

Фара добавил, что опорный пункт и живую силу противника уничтожили ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов.