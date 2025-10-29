Боец Якут: ВСУ в Привольном бросили натовское вооружение

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Вооружение производства стран НАТО бросили украинские военнослужащие в Привольном в Запорожской области, рассказал ТАСС водитель БТР 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Якут.

"Оставили натовское вооружение: гранатометы, штурмовые винтовки производства разных стран, гранаты", - сказал военнослужащий.

Кроме того, ВС РФ зачистили опорный пункт украинских операторов БПЛА. На месте были обнаружены беспилотники, 3D-принтер, оборудование для сбросов и многое другое.

Он добавил, что ряд комплектующих для БПЛА ВСУ создавали на месте.