Истребительные FPV-дроны уничтожили два дальнобойных беспилотника ВСУ "Морок"

Боевую задачу выполнили операторы БПЛА группировки "Запад"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты истребительных FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили дальнобойные беспилотники ВСУ "Морок", направляющиеся к государственной границе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами радиолокационных станций подразделения ПВО группировки войск "Запад" были обнаружены два украинских дальнобойных беспилотных аппарата "Морок", направляющихся к государственной границе. Операторами РЛС было осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-дронов-истребителей для перехвата. Настигнув вражеские БПЛА, дроны таранили и уничтожили беспилотники ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в своей зоне ответственности.