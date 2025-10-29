Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили укрепления ВСУ в районе Клебан-Быка в ДНР

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня "Ураган" Южного военного округа уничтожили пункт временной дислокации и укрепления ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые машины реактивной системы залпового огня "Ураган" 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа в ночное время суток нанесли удар 220-мм реактивными снарядами по позициям и пункту временной дислокации ВСУ западнее Клебан-Быкского водохранилища. В результате поражения целей противник понес потери в живой силе", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что корректировку огня артиллеристам обеспечили расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов.