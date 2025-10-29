МО: тульские десантники вносят неоценимый вклад в уничтожение ВСУ на Сумщине

В ведомстве назвали боевую работу операторов беспилотников Тульского соединения ВДВ сочетанием мастерства, выдержки и передовых технологий

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников Тульского соединения ВДВ вносят безмерный вклад в защиту границ России и уничтожении сил украинских боевиков в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Каждый уничтоженный ретранслятор - это спасенные жизни российских военнослужащих и сорванные атаки противника. Системная работа подразделения БПЛА Тульского соединения ВДВ в Сумской области вносит неоценимый вклад в общее дело демонтажа военной машины ВСУ и защиту рубежей России", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что боевая задача по уничтожению средств связи начинается с мониторинга территории малозаметными коптерами и гексакоптерами. Так, тульские десантники ищут тщательно завуалированные антенны, проложенные в неестественных местах кабели, источники питания, скрытые в лесополосах или разрушенных зданиях. В случае обнаружения потенциального объекта, операторы БПЛА переводят аппараты в режим скрытного наблюдения и передают данные сослуживцам, управляющим дронами-камикадзе.

Оператор, находясь на безопасном удалении, ведет дрон прямо к цели по живому видеоизображению. В секунды ретранслятор, служивший глазами и ушами для украинских беспилотников, превращается в груду обломков. Уничтожение такого узла связи лишает противника возможности координировать действия своих БПЛА на значительном участке фронта, парализуя его разведывательные и ударные возможности", - сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что боевая работа тульских десантников - это сочетание высочайшего мастерства, выдержки и передовых технологий.