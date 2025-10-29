Бойцы отряда "Барс-27" сорвали фланговую атаку ВСУ в ДНР

Трое украинских военнослужащих скрытно перемещались во фланг отряда, рассказали в добровольческом корпусе в составе Южной группировки войск

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов отряда "Барс-27" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск сорвали попытку фланговой атаки ВСУ, уничтожив украинский блиндаж и пехоту на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпуса.

"На краматорско-дружковском направлении в утренних сумерках оператор БПЛА с позывным Катар, пролетая над позициями противника, выявил тепловую сигнатуру блиндажа и трех военнослужащих ВСУ, которые скрытно перемещались во фланг отряда "Барс-27" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск. Информация передана оператору FPV с позывным Гаррота, который точным попаданием в блиндаж уничтожил цель", - отметили там.

На предоставленном видео показано перемещение живой силы противника, а также его уничтожение при помощи ударных дронов.