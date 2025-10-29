ТАСС: в бригаду ВСУ под Сумами отправят более 100 мобилизованных

Военные прошли полный двухмесячный курс подготовки, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ направит более 100 мобилизованных с учебки в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении продолжается восстановление боеспособности 95 одшбр ВСУ. В учебном центре бригады готовятся отправиться на передовую в составе бригады более 100 мобилизованных. Примечательно, что эта партия прошла полный двухмесячный курс подготовки", - сказал собеседник агентства.