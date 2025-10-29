Над Россией за ночь сбили 100 украинских БПЛА

Из них 46 дронов уничтожили над Брянской областью

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами России, из них 46 - над Брянской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Калужской области, 8 - над территорией Белгородской области, 7 - над территорией Краснодарского края, 6 - над территорией Московского региона, в том числе 4, летевших на Москву, 6 - над территорией Орловской области, 4 - над территорией Ульяновской области, по 3 - над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл, 2 - над территорией Ставропольского края и по 1 - над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей", - рассказали в военном ведомстве.