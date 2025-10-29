Южная группировка уничтожила орудия, пункт дислокации и НРТК ВСУ

Разведчики "Южной" также на краматорско-дружковском направлении также обнаружили и уничтожили ударами FPV-дронов 155-мм САУ Paladin ВСУ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin производства США, пункт временной дислокации (ПВД) и наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ в результате действий 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили вражеское 152-мм орудие Д-20 на краматорско-дружковском направлении и передали координаты операторам FPV-дронов. В результате точного попадания ударного БПЛА в боекомплект, находившийся возле орудия, произошла детонация, полностью уничтожившая гаубицу и ее огневую позицию", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на краматорско-дружковском направлении разведчики группировки также обнаружили и уничтожили ударами FPV-дронов 155-мм САУ Paladin ВСУ.

Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили ПВД с живой силой противника, а расчеты FPV-дронов - НРТК ВСУ, который противник использовал для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции.