ВС РФ поразили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ

Кроме того, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.