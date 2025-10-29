ВС РФ поразили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ
09:47
обновлено 09:51
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.