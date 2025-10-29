Путин: бои героев СВО достойны стать основой блокбастера

Глава государства пообещал "нацелить" творческих людей на освещение героизма бойцов СВО

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Те бои, которые ведут герои спецоперации на Украине, достойны того, чтобы лечь в основу хороших фильмов и литературных произведений. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь им. П. В. Мандрыка.

"Я посмотрел один ваш из ваших боев, - обратился он к военнослужащим. - Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были". "Вы представляете, да? Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа, - подчеркнул Путин. - Ну, а что же, как не это?"

"А те иконы, которые вы мне подарили, в которые пуля вошла и спасла вам жизнь. Это же тоже история для фильма, для чего угодно", - добавил он.

"А таких историй у нас сколько? - заметил Путин. - Ребята-то воюют, у нас таких подразделений немало". "Мы не можем все оказаться за одним столом, но мы знаем об их работе боевой, знаем и помним. И страна должна знать", - подчеркнул президент.

Глава государства пообещал "нацелить" творческих людей на освещение героизма бойцов СВО и напомнил о подвиге журналистов и военкоров, которые "тоже там под пулями ходят и потери несут", но "от души, от сердца" могут рассказать о том, как воюют российские солдаты.