ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
13:11
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли удар по позициям 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Лесной Стенке Харьковской области. Видео есть в распоряжении ТАСС.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"ВКС России нанесли удар по позициям 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ", - прокомментировали в российских силовых структурах.
Удар по пункту временной дисклокации в населенном пункте Лесная Стенка в Харьковской области наносился двумя ФАБ-500. Также удар ФАБ-500 был нанесен по пункту управления БПЛА ВСУ. Все цели уничтожены.