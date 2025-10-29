ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской области

Удар по пункту временной дисклокации в населенном пункте Лесная Стенка наносился двумя ФАБ-500

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли удар по позициям 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Лесной Стенке Харьковской области. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВКС России нанесли удар по позициям 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ", - прокомментировали в российских силовых структурах.

Удар по пункту временной дисклокации в населенном пункте Лесная Стенка в Харьковской области наносился двумя ФАБ-500. Также удар ФАБ-500 был нанесен по пункту управления БПЛА ВСУ. Все цели уничтожены.