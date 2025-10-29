Над Белгородской областью и Крымом сбили пять беспилотников

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, еще один - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"29 октября в период с 15:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - рассказали в Минобороны.