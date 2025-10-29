Комбриг Нижевенок: ВС РФ под Суджей захватили австралийское орудие

Военнослужащий рассказал, что у ВСУ есть стрелковое оружие из Израиля, США, Германии и Нидерландов

ВОРОНЕЖ, 29 октября. /ТАСС/. ВСУ сейчас воюют практически только оружием иностранного производства. Среди трофеев, захваченных бойцами бригады "Восток" под Суджей при освобождении Курской области, оказалось австралийское орудие, рассказал на встрече с воронежскими журналистами командир бригады Борис Нижевенок.

"Из стрелкового вооружения [ВСУ] практически все, которое сейчас действует, - израильские автоматы, американские, немецкие, голландские, пулеметы - все там присутствует. Из крупного вооружения мы вот взяли даже такую пушку эксклюзивную австралийскую. Была в Судже, мы ее захватили, не помню ее название, но у меня в отчете было написано, что иностранного производства. "Австралия" там написано было на лафете, из-за той стороны океана, из Австралии, которая в принципе сама и не воюет, но вооружение шлет", - рассказал Нижевенок.

Нижевенок, известный под позывным Зомби, - Герой России, кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени, III степени с мечами, шести орденов Мужества, а также двух медалей "За отвагу". По собственному признанию, он почти непрерывно участвует в боевых операциях с 1991 года, в том числе является ветераном двух чеченских кампаний. До 2014 года он служил в Вооруженных силах РФ, затем перешел в частную военную компанию, в рядах которой находился на заданиях в Судане, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Сирии. В специальной военной операции участвует с июля 2022 года.