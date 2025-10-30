ТАСС: только нацисты заинтересованы в принудительной мобилизации в ВСУ

В российских силовых структурах обратили внимание на то, что украинские СМИ все чаще публикуют заявления сомнительных личностей, оправдывающих такие действия

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Основными сторонниками принудительной мобилизации на Украине выступают отъявленные нацисты и совершавшие военные преступления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Примечательно, что в массовой принудительной мобилизации больше всех заинтересованы именно отъявленные нацисты и те, кто совершал военные преступления", - отметил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что украинские СМИ все чаще публикуют заявления сомнительных личностей, оправдывающих принудительную мобилизацию. Среди них - Дмитрий Корчинский, который заявлял, что граждане "должны думать о том, что лучше не допускать рабства, а при необходимости - погибнуть в бою". В свою очередь, отметил собеседник ТАСС, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявлял, что "бусификация - это правильно".

По мнению представителя силовых структур, это делается для того, чтобы вызвать чувство вины у тех, кто не пошел в ВСУ добровольно.

"В связи с этим возникает логичный вопрос: То, что сейчас происходит на Украине, это не есть рабство? Когда западные политики могут указывать, воевать Украине или нет. Когда у страны забрали все полезные ископаемые. Когда мужское население прячется по домам от ТЦК и боится высунуть голову на улицу. Как это называется?" - задался риторическим вопросом собеседник агентства.