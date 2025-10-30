ТАСС: появились кадры побега ВСУ от безысходности на лодках в Харьковской области

Представитель силовых структур подчеркнул, что операторы дронов 6-й армии группировки войск "Запад" систематически уничтожают лодочные переправы противника

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кадры попыток украинских военных вырваться из окружения российской армии через реку Оскол в Харьковской области оказались в распоряжении ТАСС.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, из-за отсутствия иных путей отступления ВСУ остается только сбегать на лодках.

"Стационарные мосты разрушены, понтонные переправы разрушаются на стадии наведения, как и насыпи. ВСУ пытались снабжать свои формирования с помощью тросов и коптеров - все тщетно. Сейчас же, от безысходности, оставшиеся на левом берегу Оскола ВСУ стали использовать лодочные переправы. Только уже в большей степени не для жизнеобеспечения, а чтобы сбежать на правый берег и там попытаться вырваться из окружения российских войск", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что применение лодок - это сейчас единственная возможность для ВСУ отступать в данном районе. Тем не менее представитель силовых структур подчеркнул, что операторы дронов 6-й армии группировки войск "Запад" систематически уничтожают лодочные переправы противника, предоставив соответствующие кадры.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ зачистили от военнослужащих ВСУ 40 зданий в населенном пункте Петропавловка Харьковской области. Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады Нацгвардии, пытавшихся переправиться на 6 лодках на правый берег реки Оскол. 26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что ВС РФ продолжают создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. По его словам, российские силы окружили город Купянск и контролируют переправы ВСУ через реку Оскол с юга.