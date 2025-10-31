Боец Трифон: контингент ВСУ в Вишневом в основном состоял из наемников
02:07
ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Иностранные наемники удерживали оборону в населенном пункте Вишневое в Днепропетровской области, рассказал ТАСС старший стрелок 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Трифон.
"Контингент, по большей части, - наемники [были в Вишневом]", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что о национальности наемников свидетельствовали радиоперехваты, шевроны и некоторые документы.
Минобороны 29 октября сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.