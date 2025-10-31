Пленный из ВСУ: украинские военные ссорятся между собой из-за нехватки оружия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рядовой 253-го батальона 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Василий Иваницкий, сдавшийся в плен российским военнослужащим в Сумской области, рассказал, что его сослуживец повел себя агрессивно по отношению к нему из-за нервного истощения, причину которого пленный видит в недостаточном снабжении и плохих бытовых условиях на передовых позициях ВСУ.

"На позиции уже поругался с побратимом в блиндаже. Он не давал мне курить, вырывал сигареты, срывал шевроны. Я не знаю, почему, реально что-то случилось с ним. И у всех оружия, места мало", - рассказал пленный.

Он добавил, что воды на позиции тоже не было, он пошел на ее поиски. В это время его и взяли в плен военные ВС РФ. Иваницкий отметил хорошее отношение к себе со стороны российских военнослужащих.