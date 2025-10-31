Белоусов: переговоры МО РФ и Белоруссии укрепляют оборону Союзного государства

Российский министр обороны обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества в военной сфере

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным перспективы сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере.

"Наши регулярные переговоры способствуют укреплению единого оборонного пространства Союзного государства", - отметил Белоусов на переговорах с Хрениным, которые прошли 31 октября в рамках заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ в Алма-Ате.

Он также напомнил, что 15 октября в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России были подведены итоги деятельности за прошедший год, определены перспективные направления взаимодействия и поставлены задачи в сфере безопасности. "Убежден, что утвержденная нами программа стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период придаст новый импульс двусторонним отношениям", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

