ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ТАСС публикует кадры из освобожденной Новоалександровки

На видео показана боевая работа военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"
Редакция сайта ТАСС
10:23
Воин DV/ ТАСС
© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток". На них зафиксированы удары ФАБами, работа операторов FPV-дронов. Также на кадрах с разведывательных дронов видно, как бойцы разворачивают флаги в освобожденном ими населенном пункте.

Новоалександровка расположена в 10 км к юго-востоку от Покровского - важного узла обороны ВСУ в Днепропетровской области. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине