ТАСС публикует кадры из освобожденной Новоалександровки

На видео показана боевая работа военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток". На них зафиксированы удары ФАБами, работа операторов FPV-дронов. Также на кадрах с разведывательных дронов видно, как бойцы разворачивают флаги в освобожденном ими населенном пункте.

Новоалександровка расположена в 10 км к юго-востоку от Покровского - важного узла обороны ВСУ в Днепропетровской области.