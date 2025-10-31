Белоусов: Россия настроена способствовать оснащению армий СНГ

Кроме того, российская сторона готова передавать опыт, полученный в ходе специальной военной операции, отметил глава Минобороны РФ

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Москва решительно настроена способствовать оснащению современным вооружением армий стран СНГ и передавать коллегам опыт, полученный в ходе СВО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"Решительно настроены расширять совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Способствовать оснащению национальных армий современными образцами вооружения. Передавать опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал Белоусов, открывая заседание Совета министров обороны государств СНГ, которое прошло в Алма-Ате.