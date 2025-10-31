Путин обсудил с Совбезом обеспечение ритмичной работы ОПК

Президент РФ также затронул тему безопасности на дорогах

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны и дополнительные меры безопасности на дорогах.

"У нас несколько вопросов. Один из них - это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса. А второй, более житейский, если не сказать повседневный, особенно важен. Сегодня период наступления холодов, возможны гололедицы и так далее. Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. Давайте с этого и начнем", - сказал глава государства, открывая совещание.

Профильным докладчиком стал глава МВД Владимир Колокольцев.

В состав постоянных членов входят зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава кабмина Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.