Боец Сизов скрытно заминировал и взорвал пулеметный расчет противника в зоне СВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ефрейтор ВС России Александр Сизов скрытно подобрался к замаскированному пулеметному расчету противника, после чего успешно заминировал и взорвал его вместе с несколькими солдатами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продвигаясь к месту закладки взрывного устройства, Александр услышал в воздухе дрон противника, который проводил разведку вокруг здания. Дождавшись, когда коптер улетит, Сизов продолжил скрытно подбираться к цели. Успешно заминировав пулеметную ячейку, он быстро вернулся на исходную точку и занял позицию. После доклада командованию о проведении минирования раздался громкий взрыв, в результате которого были уничтожены пулеметный расчет и несколько боевиков ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что благодаря смелым и профессиональным действиям ефрейтора Сизова российским военным удалось без потерь проникнуть в здание, зачистить его от противника и закрепиться в нем.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Семене Маккавееве, который успешно отразил атаку ударных беспилотников ВСУ во время эвакуации раненых с поля боя. "Выдвинувшись на огневые позиции для проведения эвакуационных работ, Семен попал под массированный огонь и воздействие FPV-дронов противника, что значительно усложняло выполнение задачи. Ефрейтор Маккавеев занял выгодную позицию и принялся отражать атаку противника, прикрывая раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки" - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что ефрейтор Маккавеев лично эвакуировал раненого бойца и доставил его в полевой госпиталь.