Боец Грех передавал штурмовикам данные о расположении ВСУ в Красногорском

Стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки "Восток" добавил, что в его обязанности также входила доставка провизии и боекомплекта для передовых подразделений

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Российский военнослужащий, который доставлял на передовые позиции провизию и боекомплект, снабжал штурмовиков разведданными о нахождении ВСУ в Красногорском Запорожской области, рассказал ТАСС участник операции, стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Грех.

"Наши разведчики, снайперы, указывали нам на картах, где находится противник, соответственно, я уже передавал это нашим парням, которые находились на линии соприкосновения", - рассказал стрелок.

Он пояснил, что в его задачи входила доставка провизии и боекомплекта для передовых подразделений. Вместе с грузом боец также передавал штурмовым группам и разведывательную информацию.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области.