Ветеран СВО Дорошин сообщил об использовании ВСУ французской экипировки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие использовали штатную французскую армейскую экипировку, в частности, бронежилеты F1, списанные в армии Франции. Об этом в интервью ТАСС рассказал потомок Романовых, ветеран СВО Гавриил Дорошин, родившийся и выросший во Франции.

"Единственное, что я помню, что когда мы что-то делали в Авдеевке в феврале 2023 года, вэсэушники, которые там стояли, были одеты в штатную французскую экипировку армейскую. Броня у них была F1 так называемая. Это штатная армейская французская броня. Сейчас они ее убирают, уже они ее списывают, у них новые приходят. И <...> по всему [видно], они ее отправили на Украину. И встречались украинские бойцы, которые были полностью одеты во французскую экипировку", - сообщил Дорошин.

Он добавил, что идентифицировал экипировку благодаря знакомым, служащим во французской армии. "Люди были уже мертвы, поэтому <...> не удалось побеседовать", - отметил он. Дорошин также упомянул о поставках французского вооружения, включая САУ Caesar. При этом он подчеркнул, что лично не встречал иностранных наемников на позициях ВСУ.

