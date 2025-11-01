ТАСС: на Харьковщине уничтожены военные ВСУ при попытке вывести офицеров

Российские операторы дронов ударили по военнослужащим противника

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Российские дроны на Харьковщине уничтожили группу украинских военнослужащих, которые пытались вывести из окружения группу офицеров ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении российские дроноводы уничтожили украинских военнослужащих, которые должны были вывести из окружения группу офицеров ВСУ", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что информацию о военнослужащих передала разведка, которая следила за двигающимися на квадроциклах военнослужащими ВСУ.

Многочисленными ударами все они были уничтожены, операция сорвана.