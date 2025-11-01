ТАСС: ВС РФ с начала года освободили более 280 населенных пунктов
Редакция сайта ТАСС
01:20
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года, следует из подсчетов ТАСС.
Согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России, с начала года российские группировки войск освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.