ТАСС: ВС РФ с начала года освободили более 280 населенных пунктов

Российские войска освободили территории в ДНР, ЛНР, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России, с начала года российские группировки войск освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.