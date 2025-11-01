Спасатели ТОФ отработали на учениях поиск спускаемого космического аппарата

Осмотр акватории и поиск аппарата с воздуха вел самолет Ан-26 морской авиации, рассказали в пресс-службе флота

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с Роскосмосом отработали задачи учений по поиску и эвакуации приводнившейся спускаемой капсулы космического аппарата в акватории Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота совместно с представителями Росавиации и государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провели совместное тактико-специальное учение по поиску и эвакуации спускаемого аппарата космического корабля при аварийной посадке в акватории Японского моря", - информировали в пресс-службе.

Там рассказали, что по плану учений в зоне ответственности сил поисково-спасательного обеспечения флота была зафиксирована работа сигнальных радиомаяков спускаемой капсулы космического корабля. Для осмотра морской акватории и поиска космического аппарата в воздух был поднят самолет Ан-26 морской авиации, который обнаружил объект и выдал его координаты на спасательное буксирное судно "Фотий Крылов".

"После прибытия буксира в район обнаружения спускаемой капсулы группа водолазов на быстроходной лодке доставила и установила надувную стабилизирующую платформу. Космический аппарат был отбуксирован к спасательному судну "Фотий Крылов" и поднят на его палубу для оказания квалифицированной медицинской помощи космонавтам, находившимся в модуле", - уточнили в пресс-службе.

На флоте добавили, что после извлечения космонавтов из спускаемой капсулы и их осмотра медицинской бригадой был отработан эпизод учения по эвакуации космонавтов беспосадочным способом с привлечением вертолета Ми-8 Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра Росавиации.