Бойцы Восточной группировки уничтожили БТР и пункт управления БПЛА ВСУ

Бронетранспортер американского производства противник использовал для переброски живой силы

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинский бронетранспортер (БТР) М113 в Запорожской области и укрепленный пункт управления беспилотной авиацией в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили БТР ВСУ в Запорожской области", - указали в ведомстве.

Там рассказали, что оператор разведывательного дрона выявил движение бронетранспортера М-113 американского производства, использовавшегося ВСУ для переброски живой силы и боеприпасов на позиции. Он передал координаты цели операторам ударных БПЛА, которые нанесли первый удар, остановив бронемашину. FPV-дроны с оптоволоконным управлением и кумулятивными боевыми частями несколькими прицельными ударами по корпусу уничтожили БТР вместе с экипажем. В сообщении отмечается, что уничтожение цели нарушило систему снабжения и переброску техники ВСУ.

По данным Минобороны, в Днепропетровской области расчет самоходного миномета "Тюльпан" группировки уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА ВСУ. Артиллерийский огонь нарушил координацию беспилотных подразделений ВСУ и способствовал продвижению штурмовых групп группировки войск "Восток" на данном участке.