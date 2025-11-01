Боец Грех: для зачистки Красногорского солдаты РФ забрасывали в окопы мины
ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие для освобождения Красногорского в Запорожской области забрасывали в окопы и опорные пункты ВСУ противотанковые мины. Об этом рассказал ТАСС участник спасательной операции, стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Грех.
"Противотанковые мины, естественно, использовали, гранаты. Работали двойками, подбегали, поджигали, бросали", - рассказал стрелок.
По словам бойца, укрепления были оборудованы крепкие, автоматными очередями опорные пункты зачистить было невозможно.
Военнослужащий подчеркнул, что штурмовики РФ работали малыми группами.
30 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области.