Расчеты FPV-дронов устроили охоту на подразделения ВСУ в Сумской области

В ходе засады ВС РФ успешно уничтожили бронетранспортер М113 с живой силой противника, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения подразделений ВСУ в Сумской области", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили украинский бронетранспортер М113 с живой силой противника, предпринявший попытку перемещения на линии боевого соприкосновения.