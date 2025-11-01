Расчеты FPV-дронов устроили охоту на подразделения ВСУ в Сумской области
02:02
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения подразделений ВСУ в Сумской области", - информировали в ведомстве.
Там уточнили, что в режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили украинский бронетранспортер М113 с живой силой противника, предпринявший попытку перемещения на линии боевого соприкосновения.