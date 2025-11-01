Группировка "Юг" сорвала подвоз имущества к позициям ВСУ

Для этого российские бойцы поразили автотранспорт и роботизированную платформу противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расчеты Южной группировки войск уничтожили автотранспорт и роботизированную платформу ВСУ, сорвав снабжение передовых позиций противника, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск сорвали доставку материальных средств ВСУ на передовую", - говорится в сообщении.

Там добавили, что противник пытался осуществить подвоз необходимого имущества на свои позиции при помощи автомобильной техники. Российские военнослужащие своевременно вскрыли эти планы и уничтожили пикап ВСУ. Позднее украинские военные предприняли еще одну попытку доставки материальных средств при помощи наземного робототехнического комплекса, который также был обнаружен и уничтожен операторами FPV-дронов Южной группировки.