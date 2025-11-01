Бойцы "Востока" перед освобождением Красногорского взорвали блиндаж ВСУ

В Мионобороны добавили, что во время освобождения прилегающих лесополос ВС РФ применяли тактику штурмовых пар, действуя с прикрытием и гранатами для зачистки укреплений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Штурмовики Восточной группировки войск при освобождении населенного пункта Красногорское в Запорожской области при поддержке разведывательных дронов и под прикрытием артиллерии скрытно подошли к вражескому блиндажу и взорвали его. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевых действий операторы разведывательных БПЛА выявили систему долговременных огневых точек, прикрытых пулеметами. Штурмовая группа под прикрытием минометов незаметно для противника пробралась к позиции и уничтожила один из блиндажей взрывным устройством", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали, что во время освобождения прилегающих лесополос военнослужащие РФ применяли тактику штурмовых пар, действуя с прикрытием и использованием гранат для зачистки укреплений. В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. Также отмечается, что при зачистке жилого сектора бойцы обнаружили различную трофейную экипировку и шевроны иностранных подразделений.

Министерство обороны 30 октября сообщило о взятии Красногорского под контроль штурмовыми подразделениями 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". По словам депутата законодательного собрания региона, заместителя председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участника СВО Сергея Юрченко, ВС РФ, освободив Красногорское, делают еще один шаг для взятия в клещи группировки ВСУ в Орехове и Гуляйполе.