ВСУ потеряли танк, НРТК и орудие в Запорожской области

Цели противника поразили операторы FPV-дронов группировки "Днепр"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили танк, роботизированную платформу и орудие ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Оператор БПЛА обнаружил танк противника в районе н. п. Малая Токмачка. Координаты цели были переданы расчетам ударных дронов, которые, в свою очередь, успешно уничтожили танк. Средствами объективного контроля на одном из участков линии боевого соприкосновения была обнаружена роботизированная платформа (наземный робототехнический комплекс, НРТК) противника, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и материальных средств. <…> Оператор ударного дрона уничтожил НРТК украинских боевиков. В ходе разведывательно-боевого полета воздушная разведка вскрыла замаскированное орудие противника. После проведения доразведки и подтверждения цели оператор ударного дрона лишил украинских боевиков очередного орудия", - следует из сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что для военнослужащих группировки войск "Днепр" беспилотная авиация является важным средством ведения разведки, корректировки огня артиллерии и поражения личного состава, техники и объектов противника.